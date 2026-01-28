Il torrente esondato allaga l’unica strada che porta a ville e condomini Così il quartiere è rimasto ancora isolato

Il maltempo ha fatto esondare il torrente, allagando l’unica strada che porta alle ville e ai condomini del quartiere. Ora la zona è ancora isolata, con le famiglie che non riescono a uscire e i mezzi di soccorso che cercano di intervenire. La pioggia continua a cadere, aggravando la situazione e creando ulteriori disagi alla viabilità e ai trasporti.

Il maltempo ha bloccato la viabilità verso la zona dove sorgono anche casali e circoli sportivi. I residenti: "Il solito disastro" Il maltempo di queste ore sta mettendo a dura prova la città tra alberi caduti, strade allagate e conseguenti disagi per viabilità e trasporti. La pioggia battente ed incessante ha causato anche l'esondazione del torrente che passa sotto il ponticello di Lello Maddaleno, così il complesso abitativo di Bel Poggio é rimasto isolato. Fuori dalla città per l'ennesima volta. Un quartiere ostaggio della pioggia e del fango, di una viabilità che negli anni non è mai cambiata condannando i residenti a numerosi disagi ad ogni nubifragio.

