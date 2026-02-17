Esodo e foibe vanno spiegati nelle scuole
Il treno del Ricordo delle foibe ha fatto tappa a Bologna, dove il 18 febbraio 1947 i ferrovieri della Cgil hanno deciso di scioperare per impedire il rifornimento ai profughi provenienti dalla Dalmazia e dall’Istria. La decisione nasceva dalla volontà di protestare contro le violenze e le deportazioni che avevano segnato quegli eventi. Un episodio che ancora oggi riaccende le discussioni sulla storia di quegli anni.
Il teatro e le memorie familiari raccontano ancora oggi l’esodo e le foibe, che nel 10 febbraio vengono ricordate come momenti di dolore per gli italiani costretti a lasciare Istria, Fiume e Dalmazia.
Giorno del Ricordo 2026: le foibe e l’esodo dimenticatoIl 10 febbraio l’Italia ricorda le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata: una tragedia storica complessa, a lungo taciuta, di cui l'Italia fa parte. catania.liveuniversity.it
Foibe, esodo e memoria: basta contrapposizioni ideologicheIl Giorno del ricordo, oggi, viene troppo spesso collocato in antinomia ideologica alla Giornata della Memoria. Vuoi per calendario, vuoi perché è un capitolo di storia ridotto già a poche righe, è un ... tp24.it
