Esodo e foibe vanno spiegati nelle scuole

Il treno del Ricordo delle foibe ha fatto tappa a Bologna, dove il 18 febbraio 1947 i ferrovieri della Cgil hanno deciso di scioperare per impedire il rifornimento ai profughi provenienti dalla Dalmazia e dall’Istria. La decisione nasceva dalla volontà di protestare contro le violenze e le deportazioni che avevano segnato quegli eventi. Un episodio che ancora oggi riaccende le discussioni sulla storia di quegli anni.

l treno del Ricordo delle foibe, nel suo lungo itinerario ha fatto sosta anche a Bologna dove il 18 febbraio 1947, come si sa,i ferrovieri rossi della Cgil indissero uno sciopero per non rifocillare gli esuli della Dalmazia e dell’Istria. Accusati delle infamità più assurde furono, addirittura, presi a sassate e il loro convoglio definito Il Treno dei fascisti. Accuse per non ammettere di volere dare l’Italia dell’Est nelle mani di Tito. Tiziano Dalla Riva risponde Beppe Boni La protesta dei ferrovieri comunisti di Bologna che in stazione negarono il cibo ai profughi della Dalmazia e gettarono a terra il latte destinato ai bambini loro figli è uno dei peggiori episodi della storia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il teatro e le memorie familiari raccontano ancora oggi l’esodo e le foibe, che nel 10 febbraio vengono ricordate come momenti di dolore per gli italiani costretti a lasciare Istria, Fiume e Dalmazia.

Cortona torna protagonista in televisione con un servizio dedicato ai suoi studenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.