L’esodo e le foibe a teatro e nelle memorie familiari | Eclettica restituisce al lettore altre pagine strappate

Il teatro e le memorie familiari raccontano ancora oggi l’esodo e le foibe, che nel 10 febbraio vengono ricordate come momenti di dolore per gli italiani costretti a lasciare Istria, Fiume e Dalmazia. La settimana dedicata al Ricordo si anima di eventi che portano in scena storie di fuga e di violenze, mentre famiglie condividono ricordi spesso tramandati di generazione in generazione. Tra le iniziative, spiccano spettacoli teatrali e incontri pubblici che ricostruiscono quei momenti drammatici, coinvolgendo il pubblico con testimonianze dirette. Una delle produzioni più recenti, ad esempio,

Nella settimana del 10 febbraio, Giorno del Ricordo della tragedia delle foibe e dell’esodo, dalle terre di Istria, Fiume e Dalmazia, di centinaia di migliaia di italiani in fuga dalle violenze dei partigiani comunisti di Tito, si susseguono le iniziative commemorative e culturali. Le cerimonie istituzionali. Oltre alla cerimonia ufficiale, che quest’anno si è svolta presso la Camera dei deputati e alla quale hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, alla ormai tradizionale illuminazione con tricolore e con la scritta “Io ricordo” di diversi palazzi istituzionali e monumenti, sono stati organizzati numerosissimi appuntamenti, in tutta Italia, con la collaborazione di Comuni ed enti locali e delle associazioni che si occupano di tramandare la storia delle terre del confine orientale e la memoria degli esuli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La Camera dei Deputati ricorda oggi le vittime delle foibe e l’esodo forzato dei italiani dall’Istria, dal Friuli e dalla Dalmazia.

Perugia si ferma nel parco Vittime per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo istriano-fiumano-giuliano-dalmata.

