L’esodo e le foibe a teatro e nelle memorie familiari | Eclettica restituisce al lettore altre pagine strappate
Il teatro e le memorie familiari raccontano ancora oggi l'esodo e le foibe, che nel 10 febbraio vengono ricordate come momenti di dolore per gli italiani costretti a lasciare Istria, Fiume e Dalmazia. La settimana dedicata al Ricordo si anima di eventi che portano in scena storie di fuga e di violenze, mentre famiglie condividono ricordi spesso tramandati di generazione in generazione. Tra le iniziative, spiccano spettacoli teatrali e incontri pubblici che ricostruiscono quei momenti drammatici, coinvolgendo il pubblico con testimonianze dirette.
Nella settimana del 10 febbraio, Giorno del Ricordo della tragedia delle foibe e dell’esodo, dalle terre di Istria, Fiume e Dalmazia, di centinaia di migliaia di italiani in fuga dalle violenze dei partigiani comunisti di Tito, si susseguono le iniziative commemorative e culturali. Le cerimonie istituzionali. Oltre alla cerimonia ufficiale, che quest’anno si è svolta presso la Camera dei deputati e alla quale hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, alla ormai tradizionale illuminazione con tricolore e con la scritta “Io ricordo” di diversi palazzi istituzionali e monumenti, sono stati organizzati numerosissimi appuntamenti, in tutta Italia, con la collaborazione di Comuni ed enti locali e delle associazioni che si occupano di tramandare la storia delle terre del confine orientale e la memoria degli esuli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Giorno del Ricordo, Fontana: "Foibe ed esodo istriano una delle pagine più dolorose nostra storia" – Il video
La Camera dei Deputati ricorda oggi le vittime delle foibe e l’esodo forzato dei italiani dall’Istria, dal Friuli e dalla Dalmazia.
Perugia onora le Foibe e l’esodo: memoria e riflessione al Parco Vittime, un monito per il futuro.
Perugia si ferma nel parco Vittime per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo istriano-fiumano-giuliano-dalmata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Giorno del Ricordo 2026: le foibe e l’esodo dimenticatoIl 10 febbraio l’Italia ricorda le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata: una tragedia storica complessa, a lungo taciuta, di cui l'Italia fa parte. catania.liveuniversity.it
Mede ricorda le vittime delle foibe e l'esodo giuliano dalmataLa comunità di Mede si è stretta attorno al Giorno del ricordo, dedicando due momenti di riflessione e partecipazione alla memoria delle vittime ... laprovinciapavese.gelocal.it
Il libro di Federico Guidi per Eclettica: “Ricordève”, in dialetto Istriano significa “Ricordatevi”. Lo ripeteva spesso mia nonna materna Iolanda Latcovich" facebook