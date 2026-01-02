Cortona gli studenti vanno in tv Uno Mattina entra nelle scuole

Cortona torna protagonista in televisione con un servizio dedicato ai suoi studenti. Sabato 3 gennaio, alle ore 10, Uno Mattina in Famiglia presenterà un reportage realizzato dal regista Andrea Rispoli, che approfondisce la vita scolastica e le iniziative locali. La trasmissione, condotta da Monica Setta, Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, si inserisce nel quadro delle attività di valorizzazione del territorio e delle sue realtà educative.

CORTONA Cortona torna in televisione con i suoi studenti. Sabato 3 gennaio, intorno alle ore 10, su Uno Mattina in Famiglia andrà in onda il servizio realizzato in città dal regista Andrea Rispoli per la trasmissione condotta da Monica Setta, Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con la cura autorale di Giovanni Taglialavoro. Un racconto che intreccia immagini di Cortona e voci dei ragazzi delle scuole del territorio. Protagonisti del servizio sono gli studenti del Liceo artistico dell’Istituto di istruzione superiore "Luca Signorelli" e della scuola secondaria di primo grado "Berrettini Pancrazi" dell’Istituto comprensivo Cortona 1, coinvolti nelle interviste curate da Stefano Pieri, lo "psicologo di strada". 🔗 Leggi su Lanazione.it

