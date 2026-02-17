Esiste davvero il filo rosso che unisce le anime gemelle? La verità su questa antica credenza

Un ricercatore ha scoperto che molte persone credono ancora nel filo rosso che collega le anime gemelle, anche se non ci sono prove scientifiche. Questa convinzione deriva da una leggenda cinese che parla di un filo invisibile che unisce due anime destinate a incontrarsi, indipendentemente dal tempo o dal luogo. La notizia si è diffusa velocemente sui social, alimentando discussioni tra chi crede a questa teoria e chi la considera solo un mito. La domanda che molti si pongono è se questa idea abbia radici reali o se sia solo una bella favola tramandata nel tempo.

Il concetto che le nostre vite siano intrecciate a quelle di altri individui attraverso un legame impercettibile è un’idea che affascina l’umanità da secoli. Questa prospettiva, spesso definita come la teoria del filo invisibile, suggerisce che ogni incontro, dal legame profondo con un partner alla sintonia con un amico d’infanzia, non sia frutto del caso, ma un evento prestabilito da un disegno superiore che ignora le barriere dello spazio e del tempo. Sebbene oggi questa teoria sia estremamente popolare sui social media, le sue origini sono antichissime e risalgono alla mitologia dell’Estremo Oriente. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Esiste davvero il filo rosso che unisce le anime gemelle? La verità su questa antica credenza Leggi anche: Panchina e albero: ecco il filo rosso che unisce Spin Time, quel filo rosso che unisce il cappellano delle Ong al centro socialeSpin Time rappresenta un collegamento tra il mondo delle ONG e i centri sociali, due ambiti spesso considerati distinti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Non è solo una leggenda da film: la spada nella roccia esiste davvero ed è custodita in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia. È legata alla storia di Galgano Guidotti, cavaliere diventato eremita, e a un gesto che ha trasformato un’arma in simbolo di fede, silenz facebook