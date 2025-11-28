Panchina e albero | ecco il filo rosso che unisce

Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati i piccoli alunni della scuola di Mariconda dell’Istituto Comprensivo Montalcini i primi studenti ad essere coinvolti nell’allestimento speciale dell’abete (donato da Arbor Lamb) che è stato piantumato questa mattina al Parco del Mercatello, in occasione della inaugurazione della panchina rossa. Voluta dal Comune di Salerno, per il quale erano presenti l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella ed il vice vicesindaco, Paky Memoli e da Salerno Pulita, la panchina, verniciata grazie al contributo dell’azienda Vinto, è un ulteriore simbolo attraverso il quale nella città di Salerno si ribadisce l’impegno contro la violenza sulle donne e allo stesso tempo a promuovere la cultura delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Panchina e albero: ecco il filo rosso che unisce

Altre letture consigliate

Una panchina, l’ombra di un albero e il silenzio interrotto solo dal canto degli uccelli. A volte, il vero lusso è concedersi un momento di pausa, lontano dal rumore e vicino a sé stessi. Al Green Park ogni angolo è un invito al relax: qui il tempo rallenta, la m - facebook.com Vai su Facebook

Dipinta di rosso la panchina dove si è seduto il femminicida - La panchina dove Nikollaq Hudhra si è seduto, dopo aver ucciso a coltellate l'ex moglie, Gentiana Hudhra, è stata dipinta di rosso dal Comune di Tolentino (Macerata). Secondo ansa.it

La panchina dell’assassino sarà dipinta di rosso. Diventerà un simbolo contro la violenza di genere - La panchina su cui si è seduto Nikollaq Hudhra dopo aver ucciso a coltellate l’ex moglie sarà dipinta di e avrà una ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Lambrate ricorda Cesarino, la panchina in via Conte Rosso si riempie di giornali - Il quartiere rend eomaggio all'uomo amante del vino e delle storie, con l'obiettivo di offrire una seduta di lettura libera e accessibile a tutti grazie all'iniziativa di "Aedicola Lambrate". Si legge su ilgiorno.it