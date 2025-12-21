Spin Time quel filo rosso che unisce il cappellano delle Ong al centro sociale

Spin Time rappresenta un collegamento tra il mondo delle ONG e i centri sociali, due ambiti spesso considerati distinti. Si tratta di un filo invisibile che unisce le questioni dei migranti e delle realtà sociali, evidenziando come le sfide di entrambe le aree siano profondamente interconnesse. Comprendere questa relazione permette di approfondire le dinamiche sociali e di riflettere sulle soluzioni possibili.

Quel filo rosso o bianco che unisce due grandi temi. Ci riferiamo ai migranti e soprattutto all'emergenza centri sociali, argomenti che, all'apparenza, sembrano essere scollegati, ma, nei fatti, sono più intrecciati di quanto si possa immaginare. Per quanto concerne Roma o meglio lo Spin Time, quell'esperimento di rigenerazione dal basso che, come è stato ben raccontato in una nostra inchiesta, è servito a rianimare soprattutto una sinistra senza riferimenti, c'è un volto che fa da collegamento o meglio da "ink", utilizzando il linguaggio digitale dei nostri giorni. Parliamo di don Mattia Ferrari.

