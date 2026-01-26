A Bologna grande successo di pubblico per l' evento della eSerie A Goleador

A Bologna si è svolto con successo l’evento “King of the pitch”, organizzato da Lega Serie A e Infront Italy, durante Nerd Show. L’appuntamento ha attirato numerosi appassionati di videogame e sport, offrendo un’occasione di confronto e divertimento nel contesto di uno dei più importanti eventi dedicati a fumetti, giochi e tecnologia. Un momento di aggregazione che conferma l’interesse crescente per il mondo digitale e sportivo.

A Nerd Show, iconico appuntamento che ogni anno riunisce gli appassionati di videogame, fumetti e giochi, è andato in scena "King of the pitch", l'evento organizzato da Lega Calcio Serie A in collaborazione con Infront Italy. Il pubblico ha sfidato a Ea Sports Fc 26 i tre pro player presenti.

