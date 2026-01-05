Bloccati in cima alla Grignetta al freddo e al buio | tre escursionisti ventenni salvati a 2.100 metri di quota

Tre giovani escursionisti sono stati recuperati in condizioni di emergenza sulla cima della Grignetta, a 2.100 metri di quota. Bloccati al freddo e al buio, sono stati soccorsi dalle squadre di emergenza, garantendo loro un intervento rapido e sicuro. L’incidente evidenzia l’importanza di prepararsi adeguatamente prima di affrontare percorsi in montagna, soprattutto in condizioni climatiche avverse.

Lecco, 5 gennaio 2025 – Infreddoliti, spaventati, spaesati e assolutamente non in grado di resistere ancora a lungo in cima alla montagna. Tre giovani escursionisti di 25 e 26 anni nel tardo pomeriggio di domenica sono stati recuperati in cima alla Grignetta, a 2.184 metri di quota, dai tecnici del Soccorso alpino e dagli aerosoccorritori dell' eliambulanza di Como. Il buio e il crollo delle temperature. Sono stati sorpresi dal buio e dalla temperatura che si è abbassata drasticamente e in fretta dopo il tramonto. Non erano più in grado di tornare indietro, ma nemmeno di affrontare una notte all'addiaccio e così hanno chiesto aiuto.

I due 25enni stavano scendendo dalla cima e, dato che non avevano un'attrezzatura adeguata, sono rimasti bloccati - facebook.com facebook

