la piaga dei furti nei negozi ladro ruba profumi e carte fermato e subito arrestato

I furti nei negozi rappresentano una problematica crescente, mettendo a rischio la sicurezza e il patrimonio degli esercenti. Recentemente, un uomo è stato fermato e subito arrestato dopo aver tentato di rubare profumi e carte da gioco in un negozio. Questo episodio evidenzia l'importanza di adottare misure di prevenzione e sicurezza per tutelare le attività commerciali.

E’finito nei guai per aver cercato di rubare oggetti di profumeria e carte da gioco in un esercizio commerciali. Aveva infatti occultato tali prodotti per un valore complessivo di 365 euro all’interno degli indumenti che indossava per eludere i controlli, ma è stato notato, fermato dagli addetti alla sicurezza del negozio e arrestato dagli agenti della polizia di Stato giunti sul posto. Ora è ai domiciliari. Si tratta di un quarantaseienne, cittadino italiano, che, colto in flagranza di reato, dovrà rispondere di furto aggravato. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi sono intervenuti nella zona di Bastia Umbra, a seguito di una segnalazione di furto avvenuto all’interno di un esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

