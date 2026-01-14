Conta dei danni a Bocale dopo le mareggiate l' appello di Versace e Marino alla Regione
Dopo le recenti mareggiate, sono stati rilevati danni significativi a Bocale. Versace e Marino hanno rivolto un appello alla Regione per affrontare l’erosione costiera, un fenomeno che interessa vaste aree del litorale reggino. La situazione richiede interventi tempestivi e mirati per mitigare gli effetti di questi eventi naturali e preservare il territorio.
“Il fenomeno dell’erosione costiera è un problema che purtroppo investe un po’ tutto il litorale reggino. Il nostro impegno non è legato solo a interviene nell’immediato, per ripristinare quanto il mare ci ha portato via, ma di immaginare, a breve, con l’inizio del lotto ‘zero’ e del ‘lotto uno’. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Le mareggiate provocano danni alla spiaggia del lungomare sud [VIDEO]
Leggi anche: Vetri dei bus rotti e cestini divelti, dopo Halloween la conta dei danni. La condanna del sindaco: "Inaccettabile"
A Bocale alle porte di Reggio tante abitazioni a rischio sgombero.
A Bocale alle porte di Reggio tante abitazioni a rischio sgombero - Nella frazione sulla costa si contano i danni dell'ultime ondata di maltempo, l'erosione costiera continua ad avanzare mettendo in pericolo i residenti ... rainews.it
Downburst del 3 agosto 2025: Fossacesia conta i danni. Approvata la ricognizione definitiva su patrimonio comunale e 122 segnalazioni di privati La Giunta Comunale di Fossacesia ha deliberato oggi la ricognizione definitiva dei danni causati dall’eccezional facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.