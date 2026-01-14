Conta dei danni a Bocale dopo le mareggiate l' appello di Versace e Marino alla Regione

Dopo le recenti mareggiate, sono stati rilevati danni significativi a Bocale. Versace e Marino hanno rivolto un appello alla Regione per affrontare l’erosione costiera, un fenomeno che interessa vaste aree del litorale reggino. La situazione richiede interventi tempestivi e mirati per mitigare gli effetti di questi eventi naturali e preservare il territorio.

