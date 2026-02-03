Erosione Milia e Zimbalatti | Riunione operativa in Regione per la difesa della costa di Bocale

Questa mattina a Catanzaro si è svolta una riunione tra Erosione, Milia e Zimbalatti, membri della Regione Calabria, per discutere come proteggere la costa di Bocale a Reggio. Le autorità hanno esaminato le possibili strategie per fermare l’erosione e salvaguardare il tratto di mare e terra che rischia di scomparire. Al centro della discussione ci sono progetti e interventi concreti per fermare il degrado della zona.

Oggi si è tenuta, presso il dipartimento Ambiente della Regione Calabria a Catanzaro, una riunione operativa per il futuro e la tutela della costa Sud di Reggio, in particolare di Bocale.L'incontro, richiesto congiuntamente dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Federico Milia, e.

