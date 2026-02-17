Erosione Di Cocco | Nessun blocco Il progetto di difesa della costa va avanti

Erosione, Di Cocco ha annunciato che il progetto di difesa della costa di Latina prosegue senza ostacoli, dopo che le tempistiche si erano allungate a causa di ritardi burocratici. L’assessore ha spiegato che, ormai, non ci sono più scuse per rimandare ulteriormente i lavori, che prevedono la posa di barriere sommerse lungo il litorale.

Per il progetto di protezione della costa di Latina dall’erosione marina “non ci sono più alibi per ulteriori rinvii. Il quadro istruttorio è chiaro, le criticità sono note e presidiate dagli uffici competenti, così come sono altrettanto chiari i rischi connessi all’inerzia, a partire dal possibile definanziamento dell’opera e dal progressivo aggravarsi dei fenomeni erosivi. È dunque necessario procedere con determinazione e senso di responsabilità, garantendo tempi certi e un cronoprogramma stringente per la realizzazione dell’intervento”. Così l’assessore al Demanio marittimo del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, ha risposto in question time all’interrogazione posta dalla capogruppo M5S, Maria Grazia Ciolfi, sullo stato del progetto.🔗 Leggi su Latinatoday.it

