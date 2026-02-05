Mareggiata nelle Marche distrutti chilometri di costa a Porto Recanati Sindaco | Erosione che va avanti da decenni

Una mareggiata improvvisa ha colpito le Marche, distruggendo diversi chilometri di costa a Porto Recanati. La violenta ondata, arrivata da sud senza particolari venti o piogge, ha causato l’esondazione del fiume Musone e allagamenti su tutta la spiaggia. Strutture balneari e negozi lungo i 9 chilometri di lungomare sono stati allagati e danneggiati. Il sindaco parla di un fenomeno che si ripete da decenni e che, questa volta, ha colpito duro. La situazione resta sotto

Una violenta mareggiata da sud, praticamente in assenza di vento o piogge particolari, l'esondazione del fiume Musone a causa del mare che non riceve, e conseguenti allagamenti e danni a strutture balneari su tutti i 9 chilometri di lungomare di Porto Recanati, in provincia di Macerata, in particolare a Scossicci ma anche nella zona sud del centro. La strada provinciale è stata chiusa a causa dei detriti lasciati dal mare. L'emergenza, iniziata nella tarda serata di ieri con gli allagamenti e i disagi per gli chalet, è poi proseguita e si è aggravata nella notte con l'uscita del fiume Musone che ha provocato altri danni anche alla strada lungo la costa.

