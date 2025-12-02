La bioeconomia è il nuovo motore dello sviluppo sostenibile

Mentre a Belem, in Brasile, la Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamenti climatici non ha raggiunto, nonostante l’appassionato impegno del padrone di casa Lula da Silva, i risultati sperati (nel documento finale non c’è alcun riferimento a una road map per un progressivo abbandono dei combustibili fossili), una buona notizia arriva da Bruxelles, dove la Commissione Europea, lo scorso 27 novembre, ha presentato la nuova Strategia per la Bioeconomia che traccia un percorso per costruire un’economia competitiva, circolare e decarbonizzata, utilizzando risorse biologiche terrestri e marine, anche “per ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili”. 🔗 Leggi su Formiche.net

