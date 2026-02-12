Re Carlo ed Epstein | Ha dato 2 milioni per chiudere il caso Giuffre I sospetti sui fondi della Royal Family per evitare il processo

Nuove accuse emergono sul coinvolgimento della Royal Family nel caso Epstein. Secondo alcune fonti, Re Carlo avrebbe contribuito con 2 milioni di sterline per chiudere il caso Giuffre. I sospetti si concentrano sui fondi della famiglia reale britannica, che avrebbero cercato di evitare un processo scomodo per l’ex principe Andrea. La vicenda si fa sempre più intricata, con dettagli che potrebbero scuotere l’immagine della monarchia.

Nuove rivelazioni sul caso Epstein e sul ruolo della famiglia reale britannica nell’accordo che nel 2022 ha portato l’ex principe Andrea a patteggiare con Virginia Roberts Giuffre, una delle principali accusatrici del finanziere pedofilo. Secondo quanto riportato dal Sun, non sarebbe stata solo la regina Elisabetta a contribuire economicamente all’indennizzo da circa 14 milioni di euro versato all’accusatrice americana: anche re Carlo e il principe Filippo avrebbero messo mano al portafoglio per evitare un processo civile negli Stati Uniti. Secondo il tabloid, Elisabetta II avrebbe versato circa 7 milioni di sterline al figlio, mentre altri 3 milioni sarebbero arrivati da fondi ereditati dal principe Filippo, morto nel 2021.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Re Carlo epstein

Re Carlo e la famiglia avrebbero versato 2 milioni di sterline a Virginia Giuffre per evitare il processo sul caso Andrea.

Re Carlo ha spinto suo fratello, Andrea, a lasciare la Royal Lodge.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Re Carlo epstein

Argomenti discussi: Re Carlo contestato dalla folla per Epstein e per Andrea: Cosa stai nascondendo?. Urla e striscioni di protesta anche a Buckingham Palace; Caso Epstein, Re Carlo pronto a collaborare con polizia su Andrea: preoccupato per accuse; Epstein files: Starmer resiste, re Carlo pronto a collaborare con la polizia; William e Kate preoccupati per le rivelazioni del caso Epstein.

Nuova indagine Andrea ed Epstein, ora Re Carlo abbandona il fratello: Supporto alla poliziaNessuno scudo per Andrea, abbandonato dalla Famiglia Reale: Re Carlo sta con William e Kate e ha mandato un chiaro messaggio alla polizia ... dilei.it

Epstein, re Carlo e la regina Elisabetta prestarono 14 milioni di euro al principe Andrea per risarcire Virginia Giuffre. Ma non li ha mai restituitiIl principe Andrea ricevette in prestito 12 milioni di sterline (quasi 14 milioni di euro) dai suoi genitori e dal fratello re Carlo per risarcire Virginia Giuffre che lo accusava di ... ilgazzettino.it

The Royal Family added a new photo. - The Royal Family facebook