Faccia da Cubo con Enzo Polidoro al Sipario Strappato tra risate e magia
Sabato 21 febbraio, Enzo Polidoro porta in scena “Faccia da Cubo” al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, portando sul palco un spettacolo che combina comicità e magia. La serata promette di divertire il pubblico con un mix di battute e trucchi visivi, in un appuntamento che ha già attirato molte prenotazioni.
Sabato 21 febbraio alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) si ride con “Faccia da Cubo”, di e con Enzo Polidoro. Enzo Polidoro, artista poliedrico, polivalente e polifunzionale, porta in scena una serie di personaggi che incarnano la sua vera anima clown. “Faccia da Cubo” è un viaggio attraverso i cinque sensi più uno, fino alla scoperta del vero senso della vita. Il pubblico è parte attiva dello spettacolo, coinvolto in un’esperienza teatrale fatta di magia, gioco e risate, dove l’interazione diventa protagonista tanto quanto la performance sul palco. L’ingresso costa 15 euro intero e 12 ridotto.🔗 Leggi su Genovatoday.it
