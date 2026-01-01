Capodanno 2026 in tanti in piazza a Chieti per lo show tra comicità musica e spettacolo FOTO

A Chieti, piazza San Giustino ha accolto il nuovo anno con uno spettacolo che ha unito comicità, musica e intrattenimento. La serata, condotta dall’attore Federico Perrotta e dalla moglie Valentina Olla, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno condiviso l’inizio del 2026 in un’atmosfera di convivialità e festa. Un momento di aggregazione che ha segnato l’arrivo del nuovo anno nella città teatina.

Una grande festa in piazza San Giustino ha salutato l'arrivo del 2026 a Chieti. Centinaia di persone hanno partecipato allo show ideato e condotto dall'attore teatino Federico Perrotta, affiancato dalla collega e moglie Valentina Olla. Un evento pensato per tutte le generazioni, tra comicità.

