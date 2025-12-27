Entrano in casa con una chiave bulgara | ladri rubano l' oro di famiglia a un pensionato

Hanno approfittato delle feste natalizie per entrare in azione e svaligiare l’abitazione di un pensionato settantottenne nel quartiere di Fontanelle. I ladri sono riusciti a introdursi al terzo piano di un condominio in pieno giorno, mettendo a soqquadro le stanze e portando via diversi oggetti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

