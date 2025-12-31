Entra nel ristorante e cerca di forzare la cassaforte poi ruba un tablet
Un individuo ha fatto ingresso nel ristorante, tentando di forzare la cassaforte senza successo. Successivamente, ha preso un tablet, completo di caricatore, e si è dato alla fuga. Le autorità sono state immediatamente informate e stanno indagando sull’accaduto.
È entrato nel ristorante e ha cercato di aprire la cassaforte, quando ha capito di non potercela fare ha afferrato il tablet (con tanto di caricatore) ed è scappato. Per lui sono scattate le manette.Un uomo di 46 anni, cittadino italiano, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: La coppia che fa sesso nel ristorante e poi ruba soldi e alcolici
Leggi anche: Crema: si tuffa nel fiume per sfuggire ai carabinieri, poi entra in un negozio tutto bagnato e ruba abiti asciutti
Parigi, 2018. La chef Hélène Darroze sceglie Grattoni 1892 per il ristorante Jòia. L’artigianato italiano entra nell’alta ristorazione internazionale. Mai uno uguale all’altro. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.