Entra nel ristorante e cerca di forzare la cassaforte poi ruba un tablet

Un individuo ha fatto ingresso nel ristorante, tentando di forzare la cassaforte senza successo. Successivamente, ha preso un tablet, completo di caricatore, e si è dato alla fuga. Le autorità sono state immediatamente informate e stanno indagando sull’accaduto.

