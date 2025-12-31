Entra nel ristorante e cerca di forzare la cassaforte poi ruba un tablet

Da milanotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un individuo ha fatto ingresso nel ristorante, tentando di forzare la cassaforte senza successo. Successivamente, ha preso un tablet, completo di caricatore, e si è dato alla fuga. Le autorità sono state immediatamente informate e stanno indagando sull’accaduto.

È entrato nel ristorante e ha cercato di aprire la cassaforte, quando ha capito di non potercela fare ha afferrato il tablet (con tanto di caricatore) ed è scappato. Per lui sono scattate le manette.Un uomo di 46 anni, cittadino italiano, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

entra nel ristorante e cerca di forzare la cassaforte poi ruba un tablet

© Milanotoday.it - Entra nel ristorante e cerca di forzare la cassaforte, poi ruba un tablet

Leggi anche: La coppia che fa sesso nel ristorante e poi ruba soldi e alcolici

Leggi anche: Crema: si tuffa nel fiume per sfuggire ai carabinieri, poi entra in un negozio tutto bagnato e ruba abiti asciutti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.