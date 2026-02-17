Enel batte Gucci | l’energia italiana vola nel ranking dei brand più preziosi trainata da sostenibilità e innovazione

Enel ha superato Gucci nel ranking dei marchi più preziosi, grazie ai investimenti nella sostenibilità e all’innovazione tecnologica. Questo risultato dimostra come la compagnia energetica italiana abbia rafforzato la sua posizione, attirando l’attenzione degli investitori. Un esempio concreto è l’espansione delle fonti rinnovabili, che ha contribuito a migliorare il valore del brand.

Enel sorpassa Gucci: una svolta nel valore dei brand italiani. Il 2026 segna una svolta nel panorama dei brand italiani più preziosi. Enel ha superato Gucci in cima alla classifica stilata dal report Kantar BrandZ Most Valuable Italian Brands, raggiungendo un valore di 18 miliardi di dollari. Un cambiamento inatteso che riflette un rinnovato interesse per settori chiave e una cauta ripresa della fiducia nel mercato. La leadership di Enel e le nuove priorità del mercato. La crescita del 17% del colosso energetico è strettamente legata al momento favorevole del settore, con un'attenzione crescente verso soluzioni sostenibili.