Enel accende le emozioni all’Unipol Arena nel segno di sostenibilità ed energia rinnovabile

Enel ha acceso le luci all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, portando un’onda di energia sostenibile. La serata ha visto il coinvolgimento di migliaia di persone, tutte entusiaste delle novità sulla promozione delle energie rinnovabili. È stato un evento che ha unito musica e impegno ambientale, lasciando il pubblico con una sensazione di speranza per un futuro più verde.

Casalecchio di Reno (Bologna), 28 gennaio 2026 – Una nuova energia attraversa il più grande e moderno tempio dell’intrattenimento al coperto in Italia. Sarà l’energia di Enel a promuovere i valori della sostenibilità, della cultura e dello sport a Bologna, grazie alla firma di una partnership triennale con l'Unipol Arena. Enel al fianco di Unipol. Con questo accordo Enel sarà al fianco di Unipol Arena nelle principali manifestazioni culturali, eventi musicali e sportivi, spettacoli teatrali, concerti e convention, rafforzando il proprio impegno come partner strategico delle più importanti realtà culturali del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Enel accende le emozioni all’Unipol Arena nel segno di sostenibilità ed energia rinnovabile Approfondimenti su Enel UnipolArena FS Energy ed Edison Energia, al via la fornitura decennale di energia rinnovabile Dal Cocoricò all'Unipol Arena, il Principe Maurice nelle vesti di 'cardinale' accende gli animi Il Principe Maurice si esibisce in una performance spettacolare, trasformandosi temporaneamente in 'cardinale' durante il trentennale di Memorabilia a Bologna. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Enel UnipolArena Enel accende tutte le luci con la forza di 85 gigawattTutta una questione di energia. Se a far vibrare le emozioni ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 ci penseranno gli atleti, ad accendere i riflettori sul grande evento sarà invece Enel. ilgiornale.it Enel accende l’energia dei Giochi Olimpici invernali: al via il nuovo spot tvEnel è Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e celebra questa speciale occasione con una nuova campagna TV che racconta come l’energia, in tutte le sue forme, ... blitzquotidiano.it LUCA CARBONI - Bologna Unipol Arena 24 Gennaio 2026 Photo : Roberto Villani #lucacarboni #robertovillaniphotohrapher - facebook.com facebook BOLOGNA È UNA REGOLA... E STASERA SI CANTA! Il momento che tutti aspettavamo è finalmente arrivato. Stasera all’Unipol Arena si è esibito @lucacarboni per la prima data bolognese di “RIO ARI O LIVE”, il grande ritorno nella sua città! #LucaCarbo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.