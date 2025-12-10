Energia geotermica una lunga storia italiana tra innovazione e sostenibilità

L’energia geotermica rappresenta una risorsa rinnovabile con radici profonde nella storia italiana. Sfruttando il calore naturale della Terra, questa fonte energetica unisce innovazione tecnologica e sostenibilità, offrendo soluzioni per la produzione di elettricità e riscaldamento. Questo articolo esplora il ruolo storico e attuale dell’energia geotermica nel panorama energetico nazionale.

L'energia geotermica è una fonte rinnovabile antica e moderna allo stesso tempo: nasce dal calore naturale che sgorga dall'interno della Terra, sotto forma di vapore, acqua calda o magma, e grazie alla tecnologia più recente può essere trasformato in elettricità e calore per le abitazioni e per i processi industriali delle aziende. Il vapore geotermico, convogliato attraverso reti di vapordotti, alimenta le turbine degli impianti di generazione, e si tratta di una risorsa strategica nella transizione energetica, perché è continua, programmabile e indipendente da stagioni o condizioni climatiche.