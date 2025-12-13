Energia Cattaneo Enel | incentivare solo ciò che genera valore e Pil

Cattaneo di Enel sottolinea l'importanza di orientare gli incentivi verso iniziative che producono reale valore economico e crescita del Pil. La dichiarazione invita a evitare errori passati, promuovendo politiche e investimenti mirati a sostenere progetti sostenibili e redditizi, fondamentali per lo sviluppo economico e la ripresa del settore energetico e dell'intera economia.

Roma, 13 dic. (askanews) – “Non ripetere gli errori del passato e incentivare solo ciò che genera valore e Pil”. Secondo, “dare energia a costo più basso alle imprese” Tarzo, “fare investimenti sugli impianti, che possono essere potenziati”, ad esempio l’idroelettrico: è la ricetta per contenere i costi dell’energia spiegata da Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel durante un intervento ad un dibattito ad Atreju. “Enel – ha ricordato – oggi ha una quota di produzione di poco superiore al 10% dell’energia in Italia. Per individuare soluzioni al problema del prezzo dell’energia dobbiamo ragionare senza demagogia e fare alcune distinzioni”. Ildenaro.it

