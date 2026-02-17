Emilia-Romagna maltempo in arrivo | coste a rischio mareggiate e Bologna sotto pioggia e vento
L’Emilia-Romagna si prepara a un’ondata di maltempo che provoca mareggiate sulla costa e piogge intense a Bologna, causata da una perturbazione proveniente dal nord Europa. Le onde alte e il vento forte minacciano le spiagge tra Rimini e Riccione, mentre nel capoluogo si aspettano temporali e raffiche di vento che potrebbero provocare disagi nelle strade e nelle attività all’aperto.
Emilia-Romagna in allerta: mareggiate sulla costa e maltempo in arrivo su Bologna. L'Emilia-Romagna è sotto pressione a causa di un'ondata di maltempo che si manifesta con due criticità principali: mareggiate lungo la costa, soprattutto nel tratto centro-settentrionale, e l'arrivo di forti piogge e venti su Bologna a partire da giovedì 18 febbraio. L'allerta meteo gialla, diramata dalla mezzanotte, richiede un monitoraggio costante e una preparazione adeguata da parte delle autorità e dei cittadini. La combinazione di questi eventi mette in luce la crescente vulnerabilità del territorio agli effetti dei cambiamenti climatici.
Maltempo in Italia: Sardegna e Sud sotto pressione tra venti forti e mareggiate, rischio allagamenti e danni alle coste.Il maltempo ha colpito l’Italia, con venti forti e mareggiate che hanno messo sotto pressione Sardegna e regioni del Sud.
Nuova allerta gialla in Emilia-Romagna: pioggia, vento e rischio idrogeologico. La regione si prepara a un'altra giornata sotto il segno del maltempo.
Meteo, in Emilia Romagna arriva la bora: scatta l’allerta giallaRaffiche di bora in Emilia Romagna. L'Arpae ha diramato un'allerta gialla, in Emilia Romagna, per vento da domani fino a mercoledì 17 febbraio, nelle province ... chiamamicitta.it
Maltempo, allagamenti e frane in Calabria. A Fiumicino evacuate 50 personeLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, oggi allerta arancione in Campania, Lazio, E-R e Sardegna. Gialla in altre nove ... tg24.sky.it
Allerta mare lungo la costa dell’Emilia-Romagna, a Bologna peggiora da giovedì x.com
