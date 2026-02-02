Nuova allerta gialla in Emilia-Romagna | pioggia vento e rischio idrogeologico

La regione si prepara a un’altra giornata sotto il segno del maltempo. Le previsioni segnalano pioggia intensa, vento forte e il rischio di alluvioni. Le autorità hanno già attivato le misure di sicurezza, mentre le squadre di emergenza sono in allerta per intervenire rapidamente in caso di bisogno. La popolazione è invitata a mantenere alta l’attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

Settimana di maltempo su tutta la regione: gelicidio in montagna, fiumi in crescita e possibili frane. I giorni più critici mercoledì 4 e venerdì 6 febbraio Nuova allerta gialla in Emilia-Romagna per pioggia - con tanto di gocce ghiacciate - vento e criticità idrogeologica. La settimana, come si legge anche sul sito di 3bmeteo, si è aperta all'insegna di un'ondata di maltempo destinata a durare fino al fine settimana, con i giorni più critici previsti tra mercoledì 4 e venerdì 6 febbraio. Anche in queste ore il maltempo ha imperversato in Emilia, con piogge in arrivo in serata anche sulla Romagna.

