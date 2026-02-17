Emergenza in via Chiaia | le fiamme assediano lo storico Teatro Sannazzaro

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito il Teatro Sannazzaro di Napoli, causando la distruzione della copertura e danneggiando alcune facciate degli edifici vicini in via Chiaia. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte, alimentate dal vento e da materiali infiammabili presenti all’interno del teatro. La colonna di fumo si è vista da lontano, attirando numerosi residenti e passanti nella zona. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, ma il fuoco si è diffuso rapidamente, rendendo difficile l’intervento.

Un violento rogo è divampato tra le mura del Teatro Sannazzaro, gioiello culturale nel cuore della città, scatenando il panico tra i passanti e i residenti della zona. L'incidente ha richiesto l'intervento massiccio delle forze di soccorso, impegnate a contenere una situazione apparsa subito critica. Un incendio scoppiato nel teatro Sannazzaro di via Chiaia a Napoli ha causato la distruzione della cupola e ha reso l'aria irrespirabile. Un incendio di grandi proporzioni si è scatenato questa mattina in via Chiaia a Napoli, probabilmente a causa di un cortocircuito.