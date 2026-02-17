Il Partito Democratico di Cesena ha organizzato un incontro giovedì sera allo Spazio Cesuola, per discutere dell’emergenza abitativa causata dall’aumento degli affitti e dai troppi sfratti. La riunione si concentra sulla difficile situazione di molte famiglie che non riescono a pagare l’affitto e rischiano di perdere la casa. Un problema che si fa sentire sempre di più, specialmente nelle zone centrali della città.

‘La casa non è un lusso’. È questo il titolo dell’incontro che si terrà giovedì alle 20.45 allo Spazio Cesuola, promosso da Partito Democratico Cesena e Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra. "Negli ultimi anni la questione abitativa è diventata un fattore di insicurezza sociale anche in territori storicamente considerati solidi come la Romagna – spiegano i promotori dell’incontro –. L’aumento dei prezzi delle abitazioni e degli affitti, la riduzione degli alloggi accessibili e la crescita degli sfratti stanno coinvolgendo non solo le fasce più fragili, ma anche lavoratori, giovani e famiglie". Tra i partecipanti Giovanni Paglia, assessore alle politiche abitative della Regione Emilia-Romagna e Cristina Mazzoni (nella foto), assessora all’urbanistica e rigenerazione urbana del Comune di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Emergenza casa, affitti cari e troppi sfratti"

Nel 2024 a Ravenna sono stati eseguiti 237 sfratti, più di uno ogni due giorni.

