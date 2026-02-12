Emergenza casa 237 sfratti in un anno a Ravenna Cisl | Una crisi senza precedenti

Nel 2024 a Ravenna sono stati eseguiti 237 sfratti, più di uno ogni due giorni. La cifra rappresenta un aumento dell’11% rispetto all’anno scorso, segno di una crisi che si fa sentire forte. Le famiglie che si trovano sulla strada sono sempre di più, e il problema non dà segni di migliorare. La Cisl denuncia una situazione senza precedenti e chiede interventi immediati.

La provincia di Ravenna registra l’incremento più significativo per sfratti eseguiti in Romagna, con un +11,27% rispetto all’anno precedente Nel 2024 sono stati eseguiti 237 sfratti nella provincia di Ravenna, segnando un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. “Il mercato abitativo nelle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena sta attraversando una crisi strutturale senza precedenti”. Così Luca Giacobbe, segretario generale del Sicet Cisl Romagna, ha evidenziato l’impatto del disegno di legge Buonguerrieri, “pensato per accelerare i tempi di rilascio degli immobili in un territorio già segnato da canoni di locazione fuori dalla portata di salari e pensioni”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La Cisl attacca il ddl Buonguerrieri, che secondo i sindacati rischia di accelerare gli sfratti e colpire soprattutto i più deboli.

