Gli sfratti che non t’aspetti Emergenza casa senza fine

Tre anziani in posizione buona nella graduatoria per una casa popolare, un lavoratore con uno stipendio solido e un contratto a tempo indeterminato. Ad accomunarli, lo sfratto che incombe e l’impossibilità di trovare un’abitazione alternativa. Sono storie emblematiche di un’ emergenza abitativa che ha connotati nuovi (e per certi versi paradossali) rispetto al passato, quelle che hanno caratterizzato gli sfratti di ieri mattina, rinviati dopo i picchetti di Associazione per tutti. "Nel caso di via Inganni numero 4 – spiega il referente, Umberto Gobbi – parliamo di tre anziani, che vivono insieme e che sono rispettivamente al 62°, 105° e 165° posto in graduatoria per un alloggio popolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli sfratti che non t’aspetti. Emergenza casa senza fine

