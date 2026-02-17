Emanuela Orlandi potrebbe essere stata trovata nei sotterranei della Casa del Jazz di Roma, perché è stato individuato un punto d’accesso sotto la sala di registrazione. La scoperta arriva dopo sopralluoghi recenti che hanno portato alla ripresa degli scavi, puntando a svelare cosa si cela da decenni sotto Villa Osio. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per le ricerche, mentre gli operai si preparano a esplorare i tunnel nascosti.

Questa potrebbe essere la settimana decisiva per gli scavi alla Casa del Jazz di Roma: dopo i sopralluoghi di pochi giorni fa che hanno segnato la ripresa dei lavori, si dovrebbe passare alla fase operativa per capire c osa si nasconde da decenni nei sotterranei di Villa Osio. Le novità. Allo scorso sopralluogo di pochi giorni fa hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco che pare abbiano individuato l’accesso al cunicolo sotto la Casa del Jazz in viale di Porta Ardeatina. “I vigili del fuoco, durante uno dei loro recenti sopralluoghi, avrebbero infatti individuato l’apertura del passaggio che dalla superficie conduce alle catacombe che si troverebbe proprio sotto l’attuale sala di registrazione nella dependance di Villa Osio” (fonte: C orriere Roma ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, “trovato il punto d’accesso ai sotterranei della Casa del Jazz: si trova proprio sotto la sala di registrazione”

Stamattina, le squadre di archeologi e investigatori hanno effettuato un nuovo sopralluogo alla Casa del Jazz, dove negli ultimi mesi sono state condotte le ricerche per trovare i resti di Emanuela Orlandi e del giudice Paolo Adinolfi.

Emanuela Orlandi scompare nel nulla il 22 giugno 1983.

