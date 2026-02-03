Emanuela Orlandi scompare nel nulla il 22 giugno 1983. Oggi, in un atto esclusivo, don Celano ha consegnato a Eleonora Daniele un documento inedito che mette in evidenza una rete di tunnel sotto la Casa del Jazz. L’avvocata Laura Sgrò invita chi sa qualcosa a parlare con Pietro Orlandi o a contattare direttamente la Procura di Roma, promettendo che ogni informazione sarà presa sul serio. La famiglia continua a cercare risposte, decenni dopo quella sparizione ancora avvolta nel mistero.

“Chiunque abbia informazioni sulla Casa del Jazz mi contatti, o parli con Pietro Orlandi: riporteremo tutto alla Procura di Roma ”: a lanciare l’appello accorato è l’avvocata Laura Sgrò, la legale che affianca la famiglia Orlandi nella ricerca della verità sulla cittadina vaticana Emanuela Orlandi, scomparsa il 22 giugno del 1983. Noi di FqMagazine abbiamo avuto modo di visionare in esclusiva il documento che è stato consegnato da un sacerdote a Eleonora Daniele, conduttrice del programma Rai “Storie italiane”. A mettere nero su bianco quanto sa sugli scavi nei sotterranei della Casa del Jazz è stato don Domenico Celano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, ecco in esclusiva il documento inedito che don Celano ha consegnato in diretta a Eleonora Daniele: “Sotto la Casa del Jazz una rete di tunnel”

Approfondimenti su Emanuela Orlandi

Gli scavi alla Casa del Jazz di Roma sono stati interrotti, suscitando curiosità e interrogativi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Emanuela Orlandi, la svolta dopo 42 anni: c'è una nuova indagata per la scomparsa della ragazza

Ultime notizie su Emanuela Orlandi

Argomenti discussi: Emanuela Orlandi, perché Marco Accetti non verrà ascoltato oggi in commissione: vuole sapere se è indagato; Giornalismo d’inchiesta: ecco chi lo pratica ed ecco chi cerca di fermarlo; IL GRIDO DI DOLORE DI PIETRO ORLANDI: Emanuela devo cercarmela da solo; Scavi sotto la Casa del Jazz, ecco quando riprenderanno: l'intervista al prefetto Giannini.

Emanuela Orlandi, perché Marco Accetti non verrà ascoltato oggi in commissione: vuole sapere se è indagatoMarco Fassoni Accetti non sarà ascoltato oggi dalla commissione bicamerale d'inchiesta sui casi Orlandi e Gregori: ecco perché ... fanpage.it

Caso Orlandi, l'ex convivente di Marco Accetti parla due ore alla Bicamerale. Finora secretate 19 audizioni su 75Ornella Carnazza interrogata sulla telefonata-choc del 1997 in cui disse all'ex indagato: «Attento, racconto cosa hai fatto con Emanuela». Tante le sedute «silenziate», per almeno 10 anni ... msn.com

MattinaRai1. . Riprendono gli scavi alla casa del Jazz. Ieri c’è stato il sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, parla in diretta a #StorieItaliane dopo lo sfogo sui social di qualche giorno fa. “Ho capito che Emanuela devo cercarmel - facebook.com facebook