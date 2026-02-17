Umberto Eco, scomparso die 19 febbraio 2016 a Milano, ha ispirato una maratona culturale organizzata a Bologna, dove scrittori e studiosi ricordano l’importanza del suo contributo. La manifestazione celebra il suo lascito e coinvolge numerosi protagonisti del panorama letterario italiano, che condividono ricordi e aneddoti sulla sua passione per la scrittura e il suo modo di rendere lo studio un momento di piacere.

Bologna – A dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta a Milano il 19 febbraio 2016, Umberto Eco è il protagonista di una maratona dedicata a lui e al suo lavoro, alla quale hanno aderito importanti personalità della cultura. Come Elisabetta Sgarbi che lo volle al suo fianco quando, uscita da Bompiani, fondò la casa editrice La nave di Teseo. La maratona Eco Eco Eco – A World-Wide Talk for Umberto sarà dalle 12 di domani alle 12 di giovedì in diretta streaming sui canali YouTube della Fondazione Umberto Eco e della Fondazione Bottega Finzioni. Signora Sgarbi, Umberto Eco è stato il “faro“ della Nave di Teseo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elisabetta Sgarbi e l’Eco di un’eredità: “Con lui lo studio era divertimento”

Per ricordare i dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, le tre organizzazioni hanno deciso di lanciare una maratona online chiamata “Eco Eco Eco”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.