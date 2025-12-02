Elisabetta Sgarbi emozionata per il Premio Manzoni alla Carriera

Per "una vita nel segno della cultura affrontata con curiosità, creatività, coraggio eindipendenza". Con questa motivazione Elisabetta Sgarbi ha ricevuto la scorsa sera il Premio letterario internazionale Alessandro Manzoni Città di Lecco alla Carriera 2025, organizzato da 50&Più Lecco.

