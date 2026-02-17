elisabetta gregoraci il look sparkling da jessica rabbit con guanti da opera

Elisabetta Gregoraci si è fatta notare di nuovo, indossando un outfit brillante che ricorda Jessica Rabbit, completo di guanti da opera. La causa di questa apparizione è il suo ritorno in pubblico, dopo un lungo periodo lontana dalla televisione. Sabato sera, la showgirl ha scelto un look scintillante che ha attirato l’attenzione dei presenti, grazie anche a un dettaglio di grande effetto: le luci si sono riflesse sui suoi abiti, creando un effetto accecante.

È da qualche tempo che non si vede Elisabetta Gregoraci sul piccolo schermo, probabilmente dalla scorsa primavera, quando era al timone di Audiscion, insieme a Gigi e Ross. Una situazione, questa, che non perdurerà molto a lungo: stando a quanto svelato, seppur in minima parte, sul profilo Instagram ufficiale della showgirl, la vedremo presto tornare al centro della scena con un inedito spot che profuma di sensualità e rinascita. Così non l’avevamo mai vista. Ma capiamone di più. Elisabetta Gregoraci come Jessica Rabbit: per il nuovo spot pubblicitario è super sensuale. Non un semplice rientro ma uno in grande stile, quello che vedremo presto fare a Elisabetta Gregoraci: un’apparizione del tutto inattesa — ma nella quale in molti speravano — che sa di promessa mantenuta, di bellezza e di amore per il racconto. 🔗 Leggi su Dilei.it

