Elisabetta Gregoraci il look sparkling da Jessica Rabbit con guanti da opera
Elisabetta Gregoraci si è fatta notare di nuovo, indossando un outfit brillante che ricorda Jessica Rabbit, completo di guanti da opera. La causa di questa apparizione è il suo ritorno in pubblico, dopo un lungo periodo lontana dalla televisione. Sabato sera, la showgirl ha scelto un look scintillante che ha attirato l’attenzione dei presenti, grazie anche a un dettaglio di grande effetto: le luci si sono riflesse sui suoi abiti, creando un effetto accecante.
È da qualche tempo che non si vede Elisabetta Gregoraci sul piccolo schermo, probabilmente dalla scorsa primavera, quando era al timone di Audiscion, insieme a Gigi e Ross. Una situazione, questa, che non perdurerà molto a lungo: stando a quanto svelato, seppur in minima parte, sul profilo Instagram ufficiale della showgirl, la vedremo presto tornare al centro della scena con un inedito spot che profuma di sensualità e rinascita. Così non l’avevamo mai vista. Ma capiamone di più. Elisabetta Gregoraci come Jessica Rabbit: per il nuovo spot pubblicitario è super sensuale. Non un semplice rientro ma uno in grande stile, quello che vedremo presto fare a Elisabetta Gregoraci: un’apparizione del tutto inattesa — ma nella quale in molti speravano — che sa di promessa mantenuta, di bellezza e di amore per il racconto. 🔗 Leggi su Dilei.it
Elisabetta Gregoraci incanta con un Little Black Dress da manuale: il lookElisabetta Gregoraci si presenta in pubblico con un abito nero semplice ma impeccabile, che mette in mostra il suo stile senza esagerare.
Festa da sogno per Elisabetta Gregoraci a Montecarlo con a Briatore e al figlio NathanElisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline a Montecarlo, circondata da amici, tra cui Flavio Briatore e il figlio Nathan.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Elisabetta Gregoraci: compleanno in abito lingerie, Nathan Falco e Flavio Briatore coordinati; Elisabetta Gregoraci, la festa di compleanno da sogno: il look da 5mila euro, il party a tema (con l'ex Flavio Briatore) e la dedica; Elisabetta Gregoraci compie 46 anni: il lungo abito da sera e la festa esclusiva a Monaco; Elisabetta Gregoraci, la festa di compleanno da sogno: il look da 5mila euro, il party a tema (con l'ex Flavio Briatore) e la dedica.
Elisabetta Gregoraci: compleanno in abito lingerie, Nathan Falco e Flavio Briatore coordinatiElisabetta Gregoraci ha compiuto 46 anni. Ha festeggiato il compleanno in grande stile con una festa a tema black&white, assieme a tutte le persone ... fanpage.it
Elisabetta Gregoraci incanta con un Little Black Dress da manuale: il lookTra semplicità e seduzione, Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti a bocca aperta con un abitino nero dal fascino eterno: tutti i dettagli del look. dilei.it
Ma quanto è bella Elisabetta Gregoraci facebook