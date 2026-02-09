Festa da sogno per Elisabetta Gregoraci a Montecarlo con a Briatore e al figlio Nathan

Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline a Montecarlo, circondata da amici, tra cui Flavio Briatore e il figlio Nathan. La festa si è svolta in un noto locale del principato, con allegria e brindisi, in un’atmosfera familiare e spensierata. La conduttrice ha condiviso il momento speciale con chi le sta vicino, senza grandi fronzoli, semplicemente festeggiando con le persone a lei care.

Elisabetta Gregoraci, la showgirl calabrese classe 1980, ha spento ieri 46 candeline con un evento che ha rispettato in pieno la sua tradizione di festeggiamenti in grande stile. La cornice della serata è stata un prestigioso ristorante di Monte Carlo, trasformato per l'occasione in un tempio dell'eleganza "Black & White". Tra nuvole di palloncini bianchi e fiocchi decorativi, Elisabetta ha celebrato il traguardo circondata dagli affetti più cari. Un compleanno vissuto tra sorrisi e un pizzico di scaramanzia: al momento del dolce, la festeggiata ha spezzato una candelina come rito portafortuna per l'anno a venire.

