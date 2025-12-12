Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si nascondono più | lei posta la prima foto insieme sui social

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno confermato la loro relazione pubblicando la prima foto insieme sui social. La coppia, fino a ora discreta, ha deciso di condividere il momento con i propri follower, rendendo ufficiale il loro legame e attirando l'attenzione del pubblico.

Ormai non ci sono più dubbi: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono una coppia. A ufficializzare la liaison è stata la stessa ex Velina che postato sui social la prima foto che li ritrae insieme. La showgirl, infatti, ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram un’immagine che li ritrae a Milano, sorridenti e abbracciati in motorino, in occasione del compleanno di lui. “Happy Birthday!” è la didascalia che accompagna la foto. Di una possibile relazione tra i due si era vociferato a lungo negli scorsi mesi, ma non era stata né confermata né smentita dai diretti interessati. Secondo quanto era trapelato nei mesi scorsi, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono conosciuti a Torino sul set del reality Netflix, Physical Italia: da 100 a 1. Tpi.it

