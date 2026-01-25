Lecco elezioni provinciali | vince il centrodestra Alessandra Hofmann riconfermata presidente

Lecco si è recentemente confrontata con le elezioni provinciali, nelle quali il centrodestra ha ottenuto la maggioranza. Alessandra Hofmann è stata confermata nel suo ruolo di presidente della Provincia di Lecco, mantenendo così la guida dell’ente. L’esito del voto riflette una continuità amministrativa, in un contesto locale che mira a consolidare le proprie strategie di sviluppo e gestione territoriale.

Lecco, 25 gennaio 2026 – Alessandra Hofmann è stata riconfermata presidente della Provincia di Lecco. Il risultato. Alle elezioni di secondo livello riservate esclusivamente a sindaci e consiglieri comunali, la presidente uscente, candidata dagli amministratori locali di centrodestra, ha ottenuto 530 voti, contro lo sfidante dei dem e dei civici Fabio Vergani, che si è fermato al 382 voti. E' stato un testa a testa, che si è concluso con un 51% per la vincitrice, contro il 49% dello sconfitto. In base al macchinoso sistema di conteggio dei voti, che hanno un peso e un valore diverso a seconda dei paesi con più o meno abitanti in cui si amministra, Alessandra Hofmann, che è sindaca di Monticello Brianza, ha ottenuto 46. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

