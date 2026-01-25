Lecco si è recentemente confrontata con le elezioni provinciali, nelle quali il centrodestra ha ottenuto la maggioranza. Alessandra Hofmann è stata confermata nel suo ruolo di presidente della Provincia di Lecco, mantenendo così la guida dell’ente. L’esito del voto riflette una continuità amministrativa, in un contesto locale che mira a consolidare le proprie strategie di sviluppo e gestione territoriale.

Lecco, 25 gennaio 2026 – Alessandra Hofmann è stata riconfermata presidente della Provincia di Lecco. Il risultato. Alle elezioni di secondo livello riservate esclusivamente a sindaci e consiglieri comunali, la presidente uscente, candidata dagli amministratori locali di centrodestra, ha ottenuto 530 voti, contro lo sfidante dei dem e dei civici Fabio Vergani, che si è fermato al 382 voti. E' stato un testa a testa, che si è concluso con un 51% per la vincitrice, contro il 49% dello sconfitto. In base al macchinoso sistema di conteggio dei voti, che hanno un peso e un valore diverso a seconda dei paesi con più o meno abitanti in cui si amministra, Alessandra Hofmann, che è sindaca di Monticello Brianza, ha ottenuto 46. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, elezioni provinciali: vince il centrodestra. Alessandra Hofmann riconfermata presidente

Lecco, alle elezioni provinciali sarà una sfida a due: Alessandra Hofmann e Fabio Vergani. Si vota il 24 gennaioIl 24 gennaio si svolgono le elezioni provinciali di Lecco, con una sfida tra Alessandra Hofmann e Fabio Vergani.

Elezioni Provincia di Lecco: Alessandra Hofmann confermata presidenteAlle elezioni per la Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann è stata confermata nel ruolo di presidente.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Elezioni Provinciali: Hofmann vince ed è ancora presidente; PATTO NORD: PROVINCE ELETTE PER RIDARE AUTONOMIA E SERVIZI AI TERRITORI; Elezioni provinciali di Lecco: affluenza al 76,77% alle ore 17; Imbersago, 32mila euro per il traghetto leonardesco grazie ai 'Luoghi del Cuore' Fai.

ELEZIONI PROVINCIALI, VOTI ‘PONDERATI’ FINALI: HOFMANN VINCE 46.174 A 44.473LECCO – L’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco ha provveduto a proclamare l’elezione del presidente riconfermato Alessandra Hofmann. Hanno votato 921 elettori, pari all’89,50% degli aventi ... lecconews.news

Lecco, provinciali, chiuse le urne: ha votato quasi il 90% degli aventi dirittoL’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco comunica che alle 23.00 (orario di chiusura del seggio) per l’elezione del ... resegoneonline.it

Forza Italia Lecco prepara le elezioni (e non solo). - facebook.com facebook