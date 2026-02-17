Elezioni è attesa per l' incontro tra il centrosinistra e i movimenti No Ponte | il candidato non ha ancora un volto

I movimenti No Ponte hanno incontrato i rappresentanti del centrosinistra a causa delle tensioni sul candidato sindaco, ancora senza volto definito. Finora, le due parti hanno avviato solo alcune discussioni, ma non hanno stabilito una data per il primo incontro ufficiale. La questione principale riguarda la definizione di un programma condiviso e la scelta del candidato più adatto. Nei prossimi giorni, si aspetta un incontro che possa chiarire le rispettive posizioni.

La mega opera è l'elemento che differenzia il programma della coalizione da centrodestra e Sud chiama Nord del sindaco uscente Basile I movimenti No Ponte sono stati contattati ma ancora non è stata fissata una data per una prima riunione della coalizione di centrosinistra sulla scelta del programma e del candidato sindaco. Probabilmente la prossima settimana. Questo vuol dire che per l'indicazione dell'avversario di Federico Basile Pd, Cinquestelle, Controcorrente e Avs prenderanno altro tempo tra i nomi che girano da settimane: i consiglieri comunali Felice Calabrò, Antonella e Alessandro Russo, l'ex senatrice Maria Flavia Timbro, Vincenzo La Cava per il gruppo di Ismaele La Vardera.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Centrosinistra, coalizione fatta. Adesso va trovato il candidato: "Un volto della società civile"La coalizione di centrosinistra, composta da dieci liste, ha formalizzato il suo accordo per le prossime elezioni comunali.

Centrosinistra verso le elezioni, Canale: "Il candidato unitario deve aggregare oltre le sigle e i partiti"Il 20 gennaio le forze del centrosinistra si riuniranno per definire il candidato sindaco unitario, con l’obiettivo di superare le divisioni tra le diverse sigle e partiti.

