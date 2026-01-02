Elezioni comunali 2026 l’ex sindaco Piazza | La gente mi chiede di candidarmi ma serve la politica delle risposte

Nel 2026, Agrigento tornerà alle urne per eleggere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. L'ex sindaco Piazza ha dichiarato che, sebbene la gente gli chieda di candidarsi, è fondamentale affrontare le sfide con una politica centrata sulle risposte concrete alle esigenze della comunità. Questo anno rappresenta un momento importante per la città, chiamata a scegliere il proprio percorso di sviluppo e di rappresentanza.

Elezioni e referendum 2026, si svolgeranno di domenica e lunedì. Cosa cambia. Il Decreto - Le consultazioni elettorali e referendarie previste per il 2026 si svolgeranno su due giorni consecutivi. orizzontescuola.it

Elezioni Fermo 2026, FdI vuole il simbolo: si troverà l’equilibrio con i civici? - Passate le elezioni regionali con i loro risultati, avvicinandosi velocemente la fine dell’anno, i partiti cominciano a fare sul serio e a interrogarsi (nonché interrogare la ... corriereadriatico.it

Reggio Calabria, lettera aperta sulle prossime elezioni comunali: "rimettere al centro l'eredità del modello Reggio per dare una speranza a questa città" - facebook.com facebook

