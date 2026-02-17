Elezioni a Milano Salvini | Stavolta sceglieremo bene e per tempo

Matteo Salvini ha annunciato che il centrodestra milanese sceglierà il candidato sindaco con attenzione e senza fretta, perché vuole evitare errori come in passato. Questa dichiarazione arriva dopo settimane di discussioni e senza ancora un nome ufficiale in corsa. Salvini ha sottolineato l’urgenza di definire la candidatura prima delle prossime scadenze elettorali, promettendo di rispettare i tempi stabiliti.

Al momento non c’è ancora un nome per il candidato a sindaco del centrodestra Milanese. Sul caso è intervenuto Salvini che, interpellato dai giornalisti nella mattinata di martedì 17 febbraio, ha detto: “Voglio fare in fretta, ma anche bene. Ci sono diverse persone a disposizione e contiamo di scegliere la migliore per tempo. Non come l'ultima volta, che siamo arrivati troppo lunghi”. Per ora, nello schieramento di centrodestra non si sono registrate fughe in avanti. Nei giorni scorsi, dopo alcune indiscrezioni, ha smentito le voce di una sua possibile candidatura Sergio Dompé, presidente dell’omonima azienda farmaceutica.🔗 Leggi su Milanotoday.it

