Fano il presidente Mei | Stavolta ci è girato tutto bene

23 dic 2025

Il Fano ottiene una vittoria fondamentale grazie a un gol di Davide Mattioli, confermando un momento positivo in campionato. Il presidente Mei commenta con soddisfazione questa prestazione, sottolineando come questa volta tutto sia andato per il meglio. La squadra dimostra compattezza e determinazione, mantenendo saldo il proprio cammino verso obiettivi importanti. Un risultato che rafforza la fiducia e l’entusiasmo tra i tifosi e la società.

Così come una settimana prima contro la Vigor Castelfidardo, è bastato un "golletto" di Davide Mattioli al Fano per regolare un indomito Ostra Calcio che ha fatto di tutto per non uscire sconfitto dal "Mancini". "Stavolta ci è girato tutto bene", si è lasciato sfuggire a fine partita il presidente del club fanese Giovanni Mei, probabilmente riferendosi a quei pochi episodi che hanno visto l’Alma in qualche difficoltà a causa delle occasione capitate agli ospiti. Ospiti che si sono dovuti arrendere di fronte ad un superlativo Santini che ha difeso la porta granata con grande autorità e sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

