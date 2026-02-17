Eleven security personnel one child killed in militant attack in Pakistan

Un attacco dei militanti nel nord-ovest del Pakistan ha provocato la morte di undici soldati e di un bambino. L’assalto si è verificato nella regione di Bajaur, dove i militanti hanno lanciato un’imboscata contro una pattuglia delle forze di sicurezza. Sul campo, i soldati sono stati colpiti mentre cercavano di respingere l’assalto.

ISLAMABAD, Feb 17 (Reuters) - Eleven security forces personnel and one child were killed in a militant attack in Pakistan's northwestern region of Bajaur, the military said on Tuesday. Seven other people, including women and children, were also injured in the incident, it said. ISLAMABAD, 17 febbraio (Reuters) - Undici membri delle forze di sicurezza e un bambino sono stati uccisi in un attacco di militanti nella regione nord-occidentale pakistana di Bajaur, ha detto martedì l'esercito. Anche altre sette persone, tra cui donne e bambini, sono rimaste ferite nell'incidente.