Truffa online sull’escavatore | condannato 51enne vittima raggirata per cinquemila euro

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino – Si è conclusa con una condanna a quattro mesi di reclusione l’udienza predibattimentale celebrata davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino, nell’ambito di un procedimento penale per frode informatica.Imputato un uomo di 51 anni, originario di Crotone, ritenuto parte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Truffa online a Senigallia: donna raggirata via SMS perde quasi 10 mila euro dal conto corrente

Leggi anche: Denunciata per truffa bancaria: vittima raggirata con la tecnica del “finto impiegato”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

truffa online sull8217escavatore condannatoTruffa finanziere con una falsa polizza online: condannato - Vittima del raggiro, però, è un finanziere di Santa Maria Capua Vetere che denuncia il caso alla polizia postale che risale al truffatore, un 42enne di C ... casertanews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.