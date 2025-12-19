Truffa online sull’escavatore | condannato 51enne vittima raggirata per cinquemila euro
Avellino – Si è conclusa con una condanna a quattro mesi di reclusione l’udienza predibattimentale celebrata davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino, nell’ambito di un procedimento penale per frode informatica.Imputato un uomo di 51 anni, originario di Crotone, ritenuto parte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
