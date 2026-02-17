Effetto Olimpiadi | Milano diventerà più ricca nel 2026 secondo Assolombarda

Milano si aspetta di crescere dell’1,7% nel 2026 a causa delle Olimpiadi, secondo Assolombarda. La città si sta attrezzando per ospitare un evento che porterà nuove opportunità e investimenti, in particolare nel settore delle infrastrutture e del turismo. Nel 2026, le attività legate alle Olimpiadi contribuiranno a rendere Milano più ricca e dinamica.

Olimpiadi 2026: Milano punta all'1,7% di crescita, ma la sfida è strutturale. Milano si prepara a un 2026 economicamente più florido, con una previsione di crescita del Prodotto Interno Lordo dell'1,7% sostenuta dall'indotto dei Giochi Olimpici Milano-Cortina. Lo studio di Assolombarda e Milano&Partners stima una produzione complessiva di 2,5 miliardi di euro e un valore aggiunto di 1,045 miliardi per la città, sottolineando però la necessità di affrontare criticità legate all'attrazione di talenti e investimenti. Un impulso all'economia cittadina. L'attesa per le Olimpiadi del 2026 infonde ottimismo nell'economia milanese.