Milano si impegna a incrementare il Pil dell'1,7% grazie ai lavori per le Olimpiadi 2026, spinta da investimenti, turismo e studenti stranieri. La città investe in nuove infrastrutture e accoglie un numero record di visitatori provenienti dall’estero, rafforzando così il suo ruolo di centro globale. Un’onda di miglioramenti si fa sentire anche tra le università, che si preparano ad attrarre studenti internazionali.

Olimpiadi 2026: Milano guarda al futuro con un Pil in crescita. Milano si prepara a un inverno di cambiamenti significativi. L’avvicinamento delle Olimpiadi Invernali del 2026 proietta la città verso una crescita del prodotto interno lordo stimata all’1,7% per l’anno della competizione. L’evento, che coinvolgerà anche Cortina d’Ampezzo, rappresenta un’opportunità unica per rilanciare l’economia milanese e lombarda, stimolando investimenti e migliorando la visibilità internazionale. Un’analisi di Assolombarda: l’impatto economico in cifre. L’analisi di Assolombarda, presentata a febbraio 2026 e realizzata in collaborazione con Milano&Partners, traccia un quadro economico positivo per Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha fatto il punto sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Le previsioni per il 2026 indicano una crescita economica moderata in Lombardia, con un PIL, investimenti e consumi aumentati dello 0,7%.

