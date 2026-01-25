Effetto Olimpiadi nel Sud Milano Assago nella zona rossa? | E il Comune non ci informa

A dieci giorni dall’inizio delle Olimpiadi 2026, Assago si trova in una presunta “zona rossa”, senza comunicazioni ufficiali da parte del Comune. Residenti e associazioni esprimono preoccupazione per divieti e incertezze, evidenziando la mancanza di informazioni chiare su un evento di portata internazionale. La situazione solleva interrogativi sulla gestione dell’emergenza e sulla trasparenza delle comunicazioni rivolte alla comunità locale.

Olimpiadi 2026, Assago nella " zona rossa ": divampa la polemica. "Residenti alle prese con divieti e incertezze e dal Comune nessuna informazione ai cittadini a 10 giorni da un evento di portata mondiale", le denunce di Marco La Rosa (nella foto) e della lista "Assago nel Cuore". La zona rossa ad Assago per le ormai prossime Olimpiadi sarebbe stata istituita in corrispondenza del Forum e comprende: Via G. Di Vittorio fino incrocio con via Giovanni XXIII, via Giovanni XXIII fino incrocio con via dei Caduti, via dei Caduti tratto tra via Giovanni XXIII e via Bazzana Inferiore, via Bazzana Inferiore, via dell’Edera, via delle Querce, via degli Aceri, via delle Rose, via delle Betulle, via dei Tigli, via dei Platani, via Sant’Ilario dall’incrocio con via Giovanni Paolo II, via Papa Giovanni Paolo II, viale Milanofiori, via della Fonte Lunga, via del Bosco Rinnovato, via del Mulino, via Cascina Venina, via Roggia Bartolomea e via Roggia Carlesca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

