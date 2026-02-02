Effetto Crans-Montana controlli nei locali di Bergamo | a preoccupare è l’abuso di droga

La polizia di Bergamo ha avviato controlli più stringenti nei locali della città. Dopo il rogo di Capodanno a Crans-Montana, le forze dell’ordine si concentrano sull’abuso di droga tra i giovani. Gli agenti hanno già ispezionato diversi locali, trovando alcuni clienti sotto effetto di sostanze stupefacenti. La preoccupazione aumenta e le autorità promettono di intensificare i controlli per garantire la sicurezza di tutti.

Bergamo, 2 febbraio 2026 – Il terribile rogo di Capodanno a Crans-Montana ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei locali notturni. E anche a Bergamo sono stati effettuati controlli in una serie di ritrovi frequentati dai più giovani. Nella notte del 31 gennaio la Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia locale, ha effettuato una serie di controlli amministrativi in alcuni locali del centro cittadino. Le verifiche non hanno fatto emergere gravi irregolarità sotto il profilo della tutela della sicurezza e della salute delle persone: un dato positivo che conferma, almeno sul piano strutturale e organizzativo, il rispetto delle normative da parte degli esercenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Approfondimenti su Crans Montana

A seguito degli eventi di Crans-Montana, le autorità italiane intensificano i controlli nei locali pubblici.

Il Viminale ha annunciato un incremento dei controlli nei locali pubblici italiani, in seguito alla tragedia di Capodanno di Crans-Montana.

Ultime notizie su Crans Montana

