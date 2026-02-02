Fondo automotive in arrivo incentivi per Gpl e wallbox Bonus fino a 4.000 euro per microcar

Il governo italiano ha approvato nuovi incentivi per il settore automotive. Da ora, ci saranno bonus fino a 4.000 euro per le microcar e incentivi anche per l’acquisto di wallbox e veicoli a Gpl. L’obiettivo è aiutare le persone a scegliere auto più ecologiche e favorire l’installazione di colonnine di ricarica domestiche. Le misure sono state varate per ridurre le emissioni e spingere più consumatori verso soluzioni più sostenibili.

Il governo italiano ha approvato un nuovo pacchetto di misure per il settore automotive, con l'obiettivo di ridurre le emissioni e accelerare la transizione verso soluzioni più sostenibili. Il cuore del piano è un fondo da 1,6 miliardi di euro, destinato a essere speso entro il 2030, che si articola in due grandi aree: sostegno all'industria e incentivi alla domanda. Il 75% delle risorse, pari a 1,2 miliardi, sarà impiegato per sostenere la produzione e l'innovazione, con 750 milioni riservati agli Accordi per l'innovazione e 450 milioni per i Contratti di sviluppo legati agli investimenti produttivi.

