Ecommerce con l’Ai delle Dogane caccia alle frodi anche sui piccoli pacchi

L’Agenzia delle Dogane, guidata da Roberto Alesse, utilizza l’intelligenza artificiale per scovare le frodi anche nei pacchi di piccole dimensioni che arrivano dagli acquisti online. Recentemente, hanno installato sistemi che analizzano automaticamente migliaia di spedizioni quotidiane, individuando anomalie o schemi sospetti. Questo approccio permette di bloccare in anticipo le merci contraffatte o irregolari, riducendo il rischio di infiltrazioni illegali nel commercio elettronico.

Il contrasto alle frodi passa sempre più attraverso le nuove tecnologie. L’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) sotto la direzione di Roberto Alesse punta sull’intelligenza artificiale (Ai) per dare la caccia a chi commette illeciti. In particolar modo nel settore del commercio elettronico. La spinta arriva dalle linee di indirizzo antifrode dell’Agenzia per il 2026. Le linee di indirizzo sono state predisposte da Sergio Gallo, alla guida della direzione Antifrode. Il documento recepisce e valorizza il percorso tracciato durante la prima riunione del Nucleo di analisi strategica: ossia l’organo che, all’interno della Rete nazionale antifrode (Rna), definisce in modo esclusivo le priorità dell’azione antifrode dell’Agenzia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

A causa di problemi tecnici, l'Agenzia delle dogane ha deciso di rinviare l'entrata in vigore della tassa di 2 euro sui pacchi provenienti da fuori Ue con valore inferiore ai 150 euro.

L'Agenzia delle Dogane ha annunciato il rinvio dell'introduzione della tassa di 2 euro sui pacchi provenienti da paesi extra-Ue, prevista inizialmente per il 1° gennaio 2024.

